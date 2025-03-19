الاحتلال الإسرائيلي يجبر أكثر من 80 عائلة فلسطينية على ترك منازلها بمخيم العين غرب نابلس بالضفة

قال نائب رئيس لجنة خدمات مخيم العين غرب مدينة نابلس الفلسطينية إبراهيم شطاوي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت أكثر من 80 عائلة على النزوح من منازلها، خلال العدوان المستمر على المخيم.

وأضاف شطاوي في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال تداهم منازل داخل المخيم وسط عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين، وتجبرهم على الخروج من منازلهم، كما اعتقلت عددا منهم.

وذكر بأن عددا من النازحين لجأوا إلى أقارب لديهم في أحياء داخل المدينة، وبعضهم إلى المساجد، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، وإغلاق مداخل المخيم.