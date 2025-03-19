الوفد: تكريم المزارعين من أجل تحفيزهم ودعمهم

قال طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ان تكريم المتميزين من المزارعين بمحافظة الدقهلية لم يأتي من فراغ ولكان كانت فكرة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذي قرر أن يكون تجمعنا السنوي في شهر رمضان وسط أهالينا المزارعين، وتكريم المتميزين منهم على مستوي المحافظة .

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رحب بفكرة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بتكريم المتميزين من المزارعين على مستوي المحافظة مشيرا الي ان محافظ الدقهلية قدم كافة الدعم لهذا التكريم وخرص على التواجد وتكريم الفلاحيين والمزارعين .

تأتي الاحتفالية ضمن سلسلة من التكريمات لاصحاب الفضل على التنمية في مصر.

وقال انه عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين يتقدمهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة المهندس محمد السيد الذي كلف إدارة الارشاد باختيار المتميزين في تخصصات الزراعة والري وطرق الزراعة الحديثة والحصد والتعبئة.

واضاف النائب طارق عبد العزيز، انه تم اختيار 10 متميزين ممن قدموا اسهامات كبيرة في التنمية الزراعية، وسيتم تقديم الات زراعية ومعدات كهدايا لهم تقديرا لتفانيهم في العمل والتميز.

وأشار إلى أن العام القادم سوف يشهد اقامة هذا الحفل وهذا التكريم مع زيادة عدد المكرمين من مختلف المهن والحرف.



حضر الفاعلية الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،ولفيف من قيادات السياسية والتنفيذية والشعبية، والمزارعين