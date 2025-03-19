الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.

وأوضح الفيدرالي الأمريكي، في بيان، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية بينما ظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما.

وحسب البيان، الذي نقلته “العربية.نت”، تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأطول.

وترى اللجنة الفيدرالية، أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا، والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

وتابع البيان، "قرر الفيدرالي دعما لأهدافها الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، وعند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سيقيم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وسيواصل الفيدرالي الأمريكي خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات، ويلتزم بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وتأتي هذه الخطوة ضد رغبة ترامب الذي لمّح إلى مواجهة محتملة مع صانعي السياسات في الفيدرالي الأمريكي خلال كلمته الافتراضية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي، إذ قال إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة، وعزز ترامب تصريحاته لاحقًا.

وأشار، إلى أنه يريد خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، متوقعًا أن يستجيب الفيدرالي لمطالبه، وأضاف أنه يعتزم التحدث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الوقت المناسب.

ويتبقي ل الفيدرالي الأمريكي 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.