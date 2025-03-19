سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء 19 مارس 2025

ارتفع سعر الدولار امام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقدار 17 قرشا مع اغلاق تعاملات البنوك العاملة في مصر، ليصل إلى 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في البنك المركزي.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.41 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان ثم 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع ي بنك التنمية الصناعية و 50.54 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي " قطر الوطني الأهلي QNB، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في بنوك" سايب، أبوظبي التجاري" و 50.6جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، نكست، HSBC، المصرف المتحد، القاهرة،التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي، مصر، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المتحد".

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات و مصرف ابوظبي الاسلامي.