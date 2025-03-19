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الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء 19 مارس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار امام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقدار 17 قرشا مع اغلاق تعاملات البنوك العاملة في مصر، ليصل إلى 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في البنك المركزي.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.41 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان ثم 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي".

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع ي بنك التنمية الصناعية و 50.54 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي " قطر الوطني الأهلي QNB، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في بنوك" سايب، أبوظبي التجاري" و 50.6جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، نكست، HSBC، المصرف المتحد، القاهرة،التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي، مصر، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المتحد".

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات و مصرف ابوظبي الاسلامي.

 

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