منتخب تونس يحسم مواجهة ليبيريا بهدف ويعزز صدارته لتصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب تونس فوزًا ثمينًا على مضيفه ليبيريا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

دخل منتخب تونس المباراة بقوة وروح معنوية عالية، ساعيًا لحسم النتيجة مبكرًا، كما نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، مستغلًا مهارات لاعبيه في وسط الملعب والهجوم.

شهدت مباراة تونس ضد ليبيريا مشاركة سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بديلًا مع المنتخب التونسي في الدقيقة 77.

مباراة تونس ضد ليبيريا

ولم تمض سوى 4 دقائق حتى تمكن اللاعب حازم المستوري من تسجيل هدف التقدم للمنتخب التونسي، بعد تلقيه تمريرة متقنة من علي العابدي، ليضع الكرة في الشباك معلنًا عن تقدم نسور قرطاج.

واصل منتخب تونس ضغطه على مرمى ليبيريا بعد الهدف، وكاد حازم المستوري أن يعزز تقدم منتخب بلاده بتسجيل هدف ثانٍ، لكنه أهدر فرصتين محققتين.

وفي الدقيقة 40، كاد المخضرم نعيم السليتي أن يضيف الهدف الثاني، إلا أن تسديدته ارتدت من القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، هدأ إيقاع اللعب نسبيًا، مع محاولات من المنتخب الليبيري للعودة إلى المباراة، إلا أن المنتخب التونسي نجح في فرض أسلوب لعبه، وأغلق المساحات في وسط الملعب، ليحد من خطورة الهجمات الليبيرية.

ومع مرور الوقت، زادت محاولات المنتخب الليبيري لتسجيل هدف التعادل، لكن الدفاع التونسي كان متماسكًا ومنظمًا، ونجح في إبعاد الخطورة عن مرماه، ليفوز منتخب تونس بنتيجة 1-0.

بهذا الفوز، عزز منتخب تونس صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عند 7 نقاط في المركز الثالث.