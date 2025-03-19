عبد السند يمامة: تكريم المزارعين هو الاحتفال الرسمي للحزب هذا العام

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد باللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية الذي تواجد اليوم لتكريم الفلاحيين والمزارعيين المتميزين من أبناء المحافظة على تميزهم خلال احتفالية أقامها حزب الوفد بالدقهلية برعاية النائب الوفدي طارق عبد العزيز.

وأكد رئيس الوفد، أن احتفالية اليوم ليست مجرد افطار ولكن هي الاحتفالية الرسمية للحزب لهذا العام، مضيفا:" كان القرار هو الاحتفال خارج القاهرة حتى نكون وسط أهالينا وسوف اقدم ثلاث رسائل مهمه الرسالة الاولي نحن في حفل فطار تحت رعاية النائب طارق عبد العزيز والرسالة الثانية هي تكريم السادة المزارعيين المتميزيين والرسالة الثالثة هي رسالة سياسية سوف تصل وسوف يتم درستها تدعو للتجمع في حب الوطن وتكريم أبنائه المتميزين".



وأشار إلى أن حزب الوفد هو حزب الأمة المصرية بعنصريها المسلمين والمسحيين ،والدستور في المادة الاولي أكد أن مصر دولة ذات سيادة تقوم على المواطنة وسيادة القانون.



ولفت إلى أن الدستور أكد على أن جميع المواطنون أمام القانون سواء لا يوجد بينهم اي فارق و متساوون في الحقوق والوجبات، ولم يميز الدستور مواطن عن مواطن اخر بسبب اللون أو الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الإعاقة.

وتابع رئيس الوفد قائلاً:" الرسالة السياسية التي أريد أن تصل اليوم خاصة ونحن على اعتاب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ حان الوقت و الغمة رفعت عن مصر، وتم القضاء على الارهاب وتنعم مصر الان بالامن وبعد ١٢ عام من انتخابنا للرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار".

وأضاف: “ آن الأوان أن نعود للقانون العام والدستور مرة أخرى والأمر يجب أن يكون مفتوح للعمال والفلاحين وجميع الفئات المصرية، وأنا تعلمت من هذه الأرض وحريص على أن يكون لديا أرض أزرعها دون تمييز، فالكل مواطنون ويجب أن تكون القواعد العامة تسمح للجميع بأن يشارك ويرفع الحواجز ونحن في مجتمع مفتوح الكل فيه يعمل وهذا أمر إيجابي”.