"روح رمضان".. برنامج يأخذ المستمعين في رحلة للتأمل وفهم الذات

تطل الإعلامية لميس عدلي على جمهورها في برنامجها الجديد "روح رمضان" عبر راديو CBC Extra، حيث تقدم تجربة إذاعية مميزة تمزج بين التأملات الروحانية، والطرح النفسي، والمشاعر الإنسانية بأسلوب عميق يخاطب القلوب.

الحلقة المقبلة، المقررة يوم السبت، تحمل عنوان "الرحمة"، حيث تناقش مرض الذهان وكيفية التعامل مع المصابين به من كبار السن، بينما تختتم السلسلة يوم الأربعاء بحلقة "الغيرة"، التي تسلط الضوء على تأثير الغيرة بين الأصدقاء، والأشقاء، وزملاء العمل، وهل يمكن أن تتحول إلى حالة مرضية؟

يهدف البرنامج إلى استكشاف الصفات الإنسانية والمشاعر العميقة التي تؤثر على علاقاتنا بأنفسنا وبالآخرين، وفتح مساحة للحوار حول المشاعر، مع تقديم حلول عملية من خلال مداخلات تليفونية مع مختصين في الطب النفسي.

يبث "روح رمضان" يومي السبت والأربعاء في الواحدة ظهرًا قبل الإفطار، والتاسعة مساءً بعد الإفطار، عبر راديو Extra News، ليكون رفيق المستمعين في أجواء الشهر الكريم.