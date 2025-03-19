الحلقة 5.. اختيار فاطيما الساعاتي بطلة العرض المسرحي في "عايشة الدور"

قام الفنان محمد نور، الذى يجسد دور الدكتور حازم، فى مسلسل "عايشة الدور" باختيار بطلة العرض المسرحي القادم، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة، والذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

ووقع اختيار بطلة العرض المسرحي على فاطيما الساعاتي (عايشة) والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم وهو ما جعلها تشعر بفرحة عارمة وبداية تحقيق حلمها القديم قبل أن تترك حياتها الجامعية فهي كانت تتمتع بموهبة تمثيلية كبيرة.

تدور أحداث مسلسل "عايشة الدور" حول شخصية "عايشة" التي تؤدي دورها دنيا سمير غانم، وهي أم لبنت مراهقة تُدعى "كارما" (15 سنة) وطفل يُدعى "عمر" (9 سنوات)، تعيش حياة روتينية، مليئة بالتحديات اليومية بين رعاية أطفالها وإدارة محل الهدايا الذي تملكه، عايشة طيبة، خدومة، لكنها تعيش حياة يائسة منسية من الجميع، خاصة بعد طلاقها من زوجها "راشد"، الذي قام بطلاقها بشكل هادئ حفاظًا على صورة العائلة أمام المجتمع.

مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيلة وإخراج أحمد الجندي.