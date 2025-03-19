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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يشارك حفل إفطار رمضان بكليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته  كليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، ووكلاء الكليتين ، وأعضاء هيئة التدريس ، والعاملين، والطلاب .

وخلال الحفل ، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة في حفل الإفطار وبالتواجد وسط أساتذة وأسرة الكليتين في هذه الأجواء الرمضانية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة حريصة على التواصل المستمر مع منتسبيها في جميع الأوقات والمناسبات الإجتماعية والدينية ، وتعزيز العلاقات بين جميع الطلاب والقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الأجواء الرمضانية الدكتور محمود المجتمع وتنمية البيئة المناسبات الاجتماعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة