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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يلتقي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التنزاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ١٩ مارس مع السيد الدكتور  دوتو بيتيكو نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التنزانى.

أشار وزير الخارجية إلى خصوصية العلاقات المصرية التنزانية والتطور المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات خاصة خلال السنوات الأخيرة، ومنذ قيام الرئيسة "د. سامية صلوحو حسن" بزيارة مصر في نوفمبر ٢٠٢١، وما شهدته من فعاليات هامة والتوقيع على عدد من الأطر التعاقدية. 

وشدد على الأهمية التي توليها القيادة المصرية للانتهاء من تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريرى"، مشيداً في هذا الصدد بقدرة شركة التحالف المصري في إنجاز المشروع التنموي العملاق في مدة زمنية غير مسبوقة، مرحباً بالاقتراب من التسليم النهائي للمشروع.

وأشاد وزير الخارجية بما تشهده حركة التجارة والاستثمار بين البلدين من تزايد خلال السنوات الأخيرة، مسلطاً الضوء على اصطحابه لوفد رفيع المستوى من رجال الاعمال من القطاعات المختلفة خلال الزيارة لاستشراف الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعزيز وزيادة تواجد الشركات المصرية في السوق التنزانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي مع تنزانيا لاسيما في مجال الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة.

 

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التبادل التجاري والاستثماري الجديدة والمتجددة الطاقة التنزاني العلاقات المصرية القيادة المصرية