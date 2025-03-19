الحلقة 4.. عودة وعي وسام بعد الغيبوبة في "لام شمسية"

بدأت أحداث الحلقة الرابعة في مسلسل "لام شمسية"، بعودة "وسام" محمد شاهين من الغيبوبة بعد تعرضه لضربة على رأسه أثناء مشاجرة مع طارق وتعرضه لإجراء عملية جراحية ناجحة.

يتناول مسلسل "لام شمسية" قضايا اجتماعية حساسة، أبرزها التعدي على الأطفال وتأثيره النفسي على الشخص طوال حياته تدور الأحداث حول امرأة تعيش تجربة صعبة في طفولتها، مما يترك أثرًا نفسيًا عميقًا في حياتها تحاول هذه المرأة مواجهة الماضي المؤلم، لكن تجد نفسها عالقة بين ذكريات الطفولة ومجتمع لا يعترف بتأثيرات الصدمات النفسية من خلال رحلتها، يسلط المسلسل الضوء على أهمية العلاج النفسي والدعم الاجتماعي لتجاوز الأزمات، وأهمية عدم الشعور بالخجل أو العار عند مواجهة هذه الصدمات.

أبطال مسلسل "لام شمسية"، أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.