نيشان: معظم البرامج مقتبسة من برامجي وبقى فيه "ردح" بالحوارات

أكد الإعلامي اللبناني نيشان، أنه لا يؤمن بالمنافسة ولكن التكامل، قائلا: "عندي نضج كافي أقول إن معظم البرامج الحوارية الحالية مقتبسة من برامجي من ناحية الشكل والموسيقى والديكورات والمضمون ولا أقول هذا حتى أتفوق على زملائي ولكن حتى أعطي حق لفريق العمل اللي اشتغلت معاه والتلفزيونات اللي وثقت فينا".

وأضاف نيشان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه حينما انتقل من البرامج الحوارية إلى الاجتماعية نظر إلى البرامج ووجد هناك فقرات من برامجه أصبحت برامج، قائلا: "لما بشاهد تلفزيون مش بتمنى اعمل حاجة أنا مكتفي باللي عملته وهعمل أكثر".

وتابع: "لا اتوق الى المنافسة وكنت في الوقت الصح والانتشار الصح في لبنان ومصر والخليج العربي وعملت برامج اعطتني المكان والمكانة، وحاليا في ردح في البرامج الحوارية كثيرا ومحتوى البرنامج هو الذي يحدد مستواك والمشاهد هو اللي بيعمل عملية التقييم في النهاية".