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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نيشان: أنا مؤمن بكل الأديان السماوية.. وهذه أكثر آية قرآنية بحبها

الإعلامي اللبناني
الإعلامي اللبناني نيشان
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قال الإعلامي اللبناني نيشان، إنه مواطن لبنان عربي ويحترم وطنه ويعتبر كل أوطان العرب ملاذ إليه كما أنه مؤمن برب العالمين ويحب أسرته جدا وشغوف بالإعلام ويدرس مادة الاعلام في الجامعات، مشيرا إلى أنه يقوم أيضا بتدريب شركات في العالم العربي على الاتصال والتواصل ومهارات التواصل.

وأكد الاعلامي نيشان، خلال لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه مؤمن بكافة الأديان السماوية ويحب آية كريمة في القرآن الكريمة وهي قوله تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا).

ونفى نيشان، تصريح منسوب له أنه مع الموت الرحيم قائلا: "لم أقل أنا مع الموت الرحيم ولم أقل هذا وأنا إنسان مؤمن واللي وهبه رب العالمين الروح ترجع زي ما ربنا يشاء وهو اللي يحصد الأرواح وبرفض كتير برامج اظهر فيها وبطلع في البرامج اللي برتاح فيها وأنا حاليا خالي من التوتر واحيانا تسبقني الافكار فأكتبها وادونها".

الإعلامي اللبناني نيشان الاعلامية اسما ابراهيم