رتيبة النتشة: الحرب على غزة هدف استراتيجي لنتنياهو ولن يتخلى عنها

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن خطة الهجوم على غزة تم تحضيرها من اليوم الأول لتولي رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجديد في مطلع مارس الجاري، لمهامه، وهذا يعني أن القضية كانت محكمة ومحسومة قبل رد حماس وقبل حتى التعديل على مقترح ويتكوف بشكل أساسي، مؤكدةً أن هذه حجج تستخدمها إسرائيل روجت قبل أيام من بدء العملية العسكرية بأن حماس استعادت قدراتها العسكرية وهي بحاجة إلى القضاء على هذه القدرات العسكرية.

وأضافت النتشة، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل دائما تستخدم فكرة المفاوضات تحت النار أو استخدام القوة المفرطة والاستعراض القوة لإظهار نفسها في أي مفاوضات من منطق القوة، وبالتالي هي لم تخطط إلى عملية عسكرية بمدة زمنية واسعة النطاق، وإنما كما كانت تتحدث وتلوح منذ عدة أيام حتى قبل هذه العملية التي كانت متوقعة بأن تضغط على حماس حتى تقبل ليس فقط مقترح ويتكوف وإنما حتى مقترح معدل إسرائيليا بتسليم المزيد من الأسرى الأحياء دون شروط ودون تعهدات في الدخول إلى المرحلة الثانية من مفاوضات.

وأوضحت، أن الحرب بالنسبة لنتنياهو هي حرب مقدسة، هو لم ينوي في أي لحظة من اللحظات الدخول إلى المرحلة الثانية، ولم تكن لديه نية وكننا نتحدث عن ذلك وعن تخوفات حماس عندما طرحت إسرائيل فكرة الهدنة المتعددة المراحل لوقف إطلاق النار بأن حماس تريد ضمانات حقيقية بأن بعد المرحلة الأولى سيكون هناك مرحلة ثانية وهذا ما تعهدته الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الولايات المتحدة مع تعاهدها بوضع ضغط على إسرائيل للإنخراط في مفاوضات المرحلة الثانية هي أيضا تريد أن تعطي مساحة من تجربة كل الخيارات بالنسبة لإسرائيل للوصول إلى المرحلة الثانية بشكل مريح بالنسبة لإسرائيل.