تموين الإسكندرية تضبط سلعًا بدون بيانات أو فواتير.. صور

شنت إدارة تموين العجمى بالإسكندرية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة و إشراف محمد الشافعي رئيس الرقابة بعدة حملات بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط محل ألبان بحيازته السلع غذائية بدون بيانات و اخرى بدون تاريخ الانتاج.

كما تم ضبط الأصناف والكميات والتي منها ٨٥٠ علبة زبادى بدون تاريخ انتاج، عدد ٨٠ طبق لانشون x ١٣٥ جرام بدون بيانات، عدد ٦٤ علبة جيلى x ٢٠٠ جرام بدون تاريخ إنتاج، عدد ٢٦ طبق جبنة تركى x ٢٥٠ جرام بدون بيانات، عدد ٢٢ طبق جبنة حمرا x ١٣٥ جرام بدون بيانات.

وتحرير محضر ضد محل بن وذلك لحيازة عدد ١٥٠ كجم بون بدون بيانات وبدون فواتير، كما تم تحرير محضر لصاحب محل كاوتش وذلك لحيازة عدد ١٥٠ فردة كوتش منتهية الصلاحية، ومحضر لصاحب سنتر مفروشات وذلك لحيازة عدد ٥ مكواه ماركة بنسونك بدون فواتير وبدون اي مستندات تدال على مشروعية حيازتهم.

وقامت تموين العجمي بتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.