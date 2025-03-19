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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"على ضهر راجل".. أول بطولة مطلقة لكزبرة

كزبرة
كزبرة
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تعاقد الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" على مسلسل جديد بعنوان "على ضهر راجل"، والذي يعد أول بطولة مطلقة له، ويجرى التحضيرات عليه لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "على ضهر راجل" عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفي حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج مها سليم، وجارى اختيار باقي أبطال العمل والذى سيضم عدد كبير من النجوم.

وشارك كزبرة في رمضان 2025 فى مسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي حيث ظهر كضيف شرف وجسّد شخصية صديق شمس الغاوي، الذي يتعرض للقتل على يد أشخاص من ذوي النفوذ، مما يدفع البطل "أحمد مكي" إلى رحلة انتقام لاسترداد حقه.

كزبرة يتعاقد مسلسل ضهر راجل أول بطولة مطلقة