نيكول سابا تلتقي أعضاء شبكة مافيا عالمية في الحلقة 19 من “وتقابل حبيب”

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم، حديث رقية، نيكول سابا، مع عائلة أبو العزم بحدة حول علاقتها بنجلهم يوسف، خالد سليم.



وحدث صداما حادا بين "رقية" و"يوسف" حول اجتماعها مع والده ووالدته وأنها لم تخبره بالأمر لتقول له أنه غير متواجد كما أنه منفصلا عنها في غرفة أخرى، ويشتعل الصدام حين تتحضر للخروج وتخبره بأنها ستذهب لإحضار عمتها من المطار دون أن تخبره بهذا الأمر من قبل.



بعد حديث "رقية" يشك يوسف في الأمر ويتتبعها حتى فيلتها ليجدها بين عدد من الرجال الأجانب بتواجد خالد، وتسرع رقية من أجل إبعاده عن التجمع حتى لا يشك المتواجدون في وجود أزمة، يتبين أن المتواجدين مع رقية هم أعضاء لشبكة مافيا عالمية تتعامل في كل ما هو غير مشروع.

يحاول يوسف الاستفسار عن هوية المتواجدين معها تقول له رقية إنهم رجال لهم نفوذ عالمي ولكن لا يجب أن يعرف أي شيء عنهم على الإطلاق حتى لا يصاب بمكروه، ويقول لها يوسف إن وجودها في حياته خطر على عائلته كله، وتؤكد رقية إن خطواتها محسوبة ولا تعرف طريق الخوف إطلاقا، وتخبره بأن يتقبلها كما هي بعد أن عرف كل شيء.

مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وإنجي كيوان وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين ومنة عرفة والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.