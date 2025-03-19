بحضور النقيب.. أطول مائدة إفطار لمحامي دمياط

نظم محامين مجمع محاكم كفر سعد بمحافظة دمياط، مائدة إفطار جماعي، أمام محكمة كفر سعد، حيث شهدت المائدة حضور جماهيري كبير، من المحامين ومن أهالي المركز للمشاركة في الإفطار الجماعي و برفقتهم أسرهم.



وقال هاني المشد وكيل نقابة محامين دمياط، إن محامين كفر سعد يحرصون كل عام على اقامة هذه المائدة سنويا، لجمع شمل المحامين حول مائدة إفطار واحدة تجمعنا مع أكثر من 3000 من أهالي مركز ومدينة كفر سعد، ذات الكثافة السكانية العالية أسرة واحدة مع أهالينا، و تسعنا الشوارع المحيطة بالمحكمة، كأننا عائلة تتناول الإفطار أمام منزلها، ويحرص جميع المحامين على حضور هذا الإفطار.

وأضاف أن حفل الافطار، يشهد كل عام حضور أسرة المحامين المتوفين من أبناء مركز كفر سعد، وسط أجواء مرحة من الجميع، ولا يقتصر تجمعنا من أجل الاحتفال فقط، ولكنها فرصة لتبادل الأفكار، بمثابة مأدبة حوار، ولبث روح الإخاء والمودة والرحمة بين أهالي القرية.

كما سيشهد اليوم ختام فاعليات الدورة الرمضانية لمحامي دمياط لعام 2025، بإشراف لجنة الشباب، ورعاية أعضاء المجلس الفرعي، برئاسة النقيب ياسر عبد الفتاح أبوهندية.بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط والدكتورة أميرة مازن و اعضاء مجلس النقابة الفرعية . وتشمل فاعليات حفل الختام بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم رحب محمد شرف الدين بالسادة الحضور ثم تعقبه كلمة ياسر عبد الفتاح أبو هندية نقيب محامي دمياط.

وقال” محمد شرف الدين” ، عضو شباب النقابة، إن الدورة مقامه على أرض ملاعب الصالة المغطاة براس البر ، مضيفا أنه تم تخصيص دورة للشباب، وأخرى للمحامين فوق 45 عاما، بإجمالي عدد 32 فريقا مشاركا، لافتا إلى أنه ستتم إقامة احتفالية لتكريم الفرق الفائزة، وأفضل لاعب، وحارس مرمى، وهداف، عقب انتهاء الدورة.