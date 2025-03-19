"إيه الكرش و اللبس دا ".. هكذا استقبل رامز جلال نجم مسرح مصر "توتا"

استقبل النجم رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير "رامز ايلون مصر"، الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر المعروف بـ "توتا"، والذى يعرض على قناة (mbc مصر) بعد أذان المغرب مباشرةً.

وبدأ رامز الحلقة بتقديم محمد عبد الرحمن قائلاً: معانا النهاردة دبدوب و قلبوظ الفن اللي لازم يبعد عن الكفتة والطرب".

وسخر رامز من إطلالة وملابس عبد الرحمن توتا قائلا:" إيه اللبس درا وإيه الكرش دا".

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.