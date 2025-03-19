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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم سعيد يقود تشكيل الفراعنة الشباب أمام قطر

منتخب 2005
منتخب 2005
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أعلن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2005، تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به مباراة نظيره المنتخب القطري الأولمبي بعد قليل ضمن مباراة افتتاحية البطولة الدولية الودية بالدوحة.
وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي: 
حراسة المرمي : عبد المنعم تامر.
خط الدفاع: محمد سمير ، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي ، مهاب سامي.
خط الوسط: أحمد كباكا ، أحمد وحيد، أحمد أبو الفتوح.
الهجوم: عمر خضر، كريم سعيد , محمد عبد الله.

قائمة منتخب الشباب تشكيل مباراة