كريم سعيد يقود تشكيل الفراعنة الشباب أمام قطر

أعلن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2005، تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به مباراة نظيره المنتخب القطري الأولمبي بعد قليل ضمن مباراة افتتاحية البطولة الدولية الودية بالدوحة.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمي : عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير ، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي ، مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا ، أحمد وحيد، أحمد أبو الفتوح.

الهجوم: عمر خضر، كريم سعيد , محمد عبد الله.