محافظ الدقهلية: المزارعون أحد أهم عناصر الأمن القومي في مصر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على أن المزارعين هما عصب الحياة المصرية والتحدي الأكبر لمصر سواء حاليا أو في المستقبل، ولاجل ذلك دائما ما توجه الدولة بالاهتمام بالمزارع وتذليل العقبات التي تواجههم.



وأضاف المحافظ أن المزارعين في الدقهلية دون غيرهم في المحافظات الأخرى، حيث دائما ما يحرصون على زيادة الإنتاجية وهو ما جعلهم يتفوقون عن المزارعين على مستوى الجمهورية.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن المزارعين هما أحد أهم عناصر الأمن القومي في مصر، موجها الشكر لحزب الوفد وعلى رأسه الدكتور عبد السند يمامه على حرصه تكريم المزارعين وجبر خواطرهم.

جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة نظمها حزب الوفد بالدقهلية لتكريم المزارعين على دورهم الكبير في دفع عجلة الإنتاج، فضلا عن توزيع ألات زراعية عليهم.



حضر الاحتفال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، والنائبة الوفدية أمل رمزي، وحسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، ومحمد الاتربي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ومزارعين من أبناء المحافظة.