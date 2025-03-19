نيشان: تجربتي مع رامز جلال لم تقلل من تاريخي وعملت معه من كل قلبي

أكد الاعلامي اللبناني نيشان، أن مشاركته مع النجم رامز جلال في أحد برامج المقالب لم تقلل من مسيرته الاعلامية، قائلا: "أنا بحب رامز جلال وعملت المشاركة معاه من كل قلبي ورامز جلال مجتهد وكل سنة يقدم جديد وكانت تجربة ممتعة".

وأشار “نيشان”، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الكثير من الناس الان يصوبون سهام الانتقاد لنوال الزغبي، مضيفا: "كتير من الناس بيصوبوا سهاهم على نوال الزغبي لمشاركتها مع رامز وأنا قلت لها يحق لك تعملي اللي انتي عايزاه".

وكشف نيشان، عن كواليس استكماله تصوير حلقة بعد معرفته بخبر وفاة والده قائلا: "كان واقع الخبر كان مفجع ولم اكن بوعي التام أثناء الخبر ولكن اتذكر أن كان في كم من المشاعر التي تعرضت لها ولكن مكنتش عرف انزل مطار لبنان عشان كان في إضراب 4 ايام وتوفى والدي ولم احضر الجنازة وتعذر عليا عشان المطار كان معطل وتلك اللحظة بما كانت مفجعة ولكن الظرف قادني أني اكمل الحلقة ولو رجع بيا الزمن بنفس العقل والعمر كنت عملت نفس الخطوة".