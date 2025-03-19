رئيس الوزراء: نعمل على اطلاع المواطنين بشفافية على كل التطورات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عدة رسائل مهمة خلال حفل إفطار القوات المسلحة، حيث أكد حرص مصر على استقرار المنطقة وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.

كما استعرض الرئيس السيسي موقف الاقتصاد المصري، الذي يشهد مؤشرات إيجابية في الفترة الأخيرة.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس أفرد وقتًا لشرح التطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدًا أن مصر شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم، وارتفاعًا في احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة عوائد الصادرات. كما لفت إلى النمو الكبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعكس تطورًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إطلاع المواطنين بشكل شفافية على كل التطورات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.