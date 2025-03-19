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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامز جلال ساخرًا من محمد عبد الرحمن: «قلبوظ الفن.. دبدوب الضحك»

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
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شهدت  الحلقة 19 من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض يوميًا على قناة "MBC مصر"،  بعد أذان المغرب مباشرة، استضافة الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"،  والذى وقع ضحية رامز جلال اليوم.

فى بداية الحلقة  قدم رامز جلال ضيفه، ساخرًا منه:  "قلبوظ الفن" و"دبدوب الضحك" و"الكوميديان المليان"، وذلك نظرا لشخصيته الكوميدية.

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.

 

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