"آكسيوس": رسالة ترامب إلى إيران تضمنت مهلة شهرين للوصول لاتفاق نووي جديد

تضمنت رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، بحسب ما قال مسؤول أمريكي ومصدران مطلعان على الرسالة لموقع "آكسيوس" الأمريكي اليوم الأربعاء.

وليس من الواضح ما إذا كانت المهلة التي تستغرق شهرين تبدأ من وقت تسليم الرسالة أو من وقت بدء المفاوضات. لكن إذا رفضت إيران نداء ترامب ولم تتفاوض، فإن فرص القيام بعمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية ستزداد بشكل كبير، وفقا للموقع.

وأشار الموقع إلي أن برنامج إيران النووي تقدم خلال السنوات الأربع الماضية وهو أقرب من أي وقت مضى إلى إنتاج سلاح نووي.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغت 60٪ ما يكفي لست قنابل نووية إذا تم تخصيبها بنسبة 90٪.

ونفت إيران أنها تسعى للحصول على أسلحة نووية.