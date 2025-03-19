بعد إصابة طفل.. ضبط مُعلمة لانهيار سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية القبض على المُعلمة صاحبة واقعة إعطاء درس خصوصي لعدد من التلاميذ وسقوط سقف الغرفة بعزبة سعفان مما تسبب في وفاة 2 وإصابة 14 أخرين وجرى ضبط المعلمة و احتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة.

وكشف مصدر طبي أن عدد حالات الوفاة 2 و المصابين 14 وجرى خروج 3 حالات بعد الاطمئنان عليهم ، وباقي 11 حالة، تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام شفاهم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سعفان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة 14 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

كما التقى بأسرة المتوفي وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

وكلف المحافظ بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، واحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.