وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام سير الدراسة بإدارتي الشروق وبدر

قامت همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارتي الشروق وبدر.

استهلت الزيارة بالاطلاع على دفاتر شؤون العاملين، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل. كما تفقدت الفصول الدراسية لمتابعة الكثافات الطلابية، واطلعت على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، إلى جانب التقييمات، والتأكد من مستوى النظافة داخل المدرسة وخارجها.

شملت الجولة متابعة سجلات القرائية، وأكدت وكيل المديرية على أهميتها في تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، باعتبارها أداة رئيسية لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.