محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث غرفة الدروس الخصوصية ببني عبيد

انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بنى عبيد فور تلقيه بلاغ بوقوع الحادث ، لتفقد حالة المصابين في حادث سقوط سقف غرفة بعزبة سمعان مركز بني عبيد، وأسفر عن إصابة 16 طفلا، ووفاة اثنين والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.



كما التقى بأسرة المتوفين وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا، وكلف بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.



وكان محافظ الدقهلية، فور علمه بالحادث، قد انتقل إلى مستشفى بني عبيد، حيث تم نقل المصابين، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وشدد على وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، الذي انتقل على الفور هو وفريق المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالات، واحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة، وكلف التضامن بسرعة صرف المساعدات المقررة.



يذكر أن الغرفة كانت تستخدم لتقديم الدروس الخصوصية وأن المصابين بالمرحلة الإبتدائية، وتم إلقاء القبض على المعلمة صاحبة الواقعة واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة، وعدد المصابين16، توفى منهم حالتين، وتم خروج 3 حالات بعد الاطمئنان عليهم ، وباقي 11 حالة، تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام شفاهم.