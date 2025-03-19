محافظ القليوبية يوجه بعمل جدول زمني لمرور سيارات المراكز التكنولوجية بالقرى

تابع المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية أعمال سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة التي تقدم نحو 170 خدمة متنوعة للمواطنين بمركز ومدينة قليوب.

يأتي ذلك فى إطار تعزيز كفاءة خدمات المحليات، وتشمل الخدمات التي تقدمها السيارة دفع الإيجارات والأقساط، تجديد رخص المحلات، بالإضافة إلى خدمات الإشغالات والإعلانات ووجه المحافظ بتوفير سيارات متنقله لدعم المراكز التكنولوجية بقري المحافظة.

وقال إن هذه المراكز المتنقلة تتميز بأنها مجهزة بوسائل رقابة متطورة، حيث ترتبط مباشرة بالمركز الرئيسي لمتابعة سير العمل وضمان الشفافية وتقوم بإنهاء جميع الإجراءات الحكومية للمواطنين وبسرعة وكفاءة عالية

يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030م، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير وسائل الرقابة لضمان جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

وقال المحافظ، إن السيارة تمكن المواطنين من إصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً الى ان سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية حيث ان المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 11 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتواجد الخدمة بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة