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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 16 طفلاً في حادث انهيار سقف غرفة درس خصوصي بالدقهلية

مستشفى بنى عبيد.
مستشفى بنى عبيد.
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لقى طفلان مصرعهما فيما أصيب 14 آخرين في انهيار سقف غرفه عليهم بعزبة سمعان التابعة لمركز بنى عبيد في محافظة الدقهلية خلال درس خصوصي.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد بانهيار سقف غرفه درس خصوصى بعزبة سمعان التابعة للمركز ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بعزبة سمعان مركز بني عبيد، وأسفر عن إصابة 14 طفلا، ووفاة اثنين، وجرى نقل المصابين و الجثامين الى مستشفى بنى عبيد  وتم خروج 3 حالات بعد الاطمئنان عليهم ، وباقي 11 حالة، تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام شفاهم.

فيما تم إلقاء القبض على المعلمة صاحبة الواقعة واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة.

 

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