الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يناقشا نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.

وقال بيسكوف - للصحفيين، تعليقا على سؤال حول احتمال نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا "لا، لم يتم مناقشة ذلك"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف أن الرئيسين الروسي والأمريكي لم يبحثا خلال محادثاتهما الهاتفية أمس، إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وأوضح بيسكوف حينما سُئل عن هذه القضية أن "الرئيسين لم يناقشا هذه المسألة بالأمس".

وأشار إلى أن الجانبين لم يتطرقا إلى مسألة استئناف العمل في مشروع خط غاز نورد ستريم، مُضيفًا أن كلا من بوتين وترامب أشارا إلى إحتمالية إقامة مشروعات تدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأجرى بوتين وترامب اتصالًا هاتفيًا أمس ناقشا خلاله فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا لوقف الصراع في أوكرانيا، وسبل منع تصعيد التوترات، وعددًا من القضايا الدولية.

وأيّد الرئيس الروسي، مبادرة الرئيس الأمريكي الداعية إلى توقف أطراف الصراع (موسكو وكييف) عن استهداف البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين.