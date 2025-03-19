جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية جديدة في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته استأنفت عملياتها البرية في وسط وجنوب قطاع غزة، حيث أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية في اليوم الثاني عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل، بحسب عاملين صحيين محليين في تصريحات لـ"رويترز".

تأتي العمليات البرية المتجددة بعد يوم من استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في غارات جوية في واحدة من أكثر الأحداث دموية منذ بداية العدوان، مما أدى إلى تحطيم وقف إطلاق النار الذي استمر منذ يناير الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملياته وسعت سيطرة إسرائيل على ممر نتساريم الذي يقسم غزة، وزعم جيش الاحتلال أن الهدف إنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال وجنوب القطاع.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 49000 فلسطيني في غزة، وتسببت في أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والوقود والمياه.