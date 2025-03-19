البابا يكرم خريجي برنامج تعليم الكبار بأسقفية الخدمات

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الدارسين ببرنامج تعليم الكبار التابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة والخدام بالأسقفية.

تضمن الحفل فقرات متنوعة، منها الكورال والشعر وقصص نجاح لعدد من الدارسين، بالإضافة إلى كلمات ألقاها نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس بولس آڤا مينا مسؤول تطوير حزمة التعليم بالأسقفية، وسماح نبيل عضو المكتب الفني للهيئة العامة لتعليم الكبار، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب كلمة قداسة البابا.

توجه قداسة البابا، خلال كلمته في الحفل، بالتهنئة للدارسين الذين اجتازوا البرنامج، كما رحب بالضيوف الحاضرين، وأشاد قداسته بجهود الخدام ببرنامج تعليم الكبار وأسقفية الخدمات وبقصص نجاح الدارسين الملهمة.

وقال إن التعليم والنجاح نعمة من الله وفرصة يعطيها للإنسان، ويجب على الإنسان استغلالها، وحذر من "تسويف العمر باطلًا".

وأضاف قداسته أن الحياة والخدمة والتعليم هي فُرَص ونِعَم من الله للإنسان، وأن أروع كلمة هي "أنت ناجح"، وأسوأ كلمة هي "الفشل".

وأكد أن النجاح يجلب مزيدًا من النجاح، وكذلك الكسل يجلب المزيد من الكسل.

وشدد قداسة البابا على أهمية التكامل المجتمعي لأن كلنا نحتاج بعضنا لبعض، وعلى أهمية التشجيع وأن يكون أسلوب حياة لنا.

اختُتِم الحفل بفقرة تكريم الخريجين الذين بلغ عددهم ٦٠٠ دارس ودارسة.