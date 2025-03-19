جمال فرويز يتحدث عن الأمراض النفسية وتأثير الصيام في شهر رمضان

يتعرض الكثير من الأشخاص لأمراض نفسية عديدة نتيجة عامل وراثي أو حالة نفسية فردية أو نتيجة فقد شخص عزيز لديه، ويزداد مضاعفات المرض النفسي في شهر رمضان خاصة في ساعات الصيام أو في تغير فصول السنة مثل فصل الشتاء ومع تغير المناخ وانخفاض درجات حرارة الطقس

يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز " المريض النفسي لابد أن يلتزم بالصيام والمواظبة على الصلاة طوال شهر رمضان وبعده حتي لا يشعر أنه أقل من اقرانه ، وحتي يتقرب دينيا إلى الله ويقوي لديه الوازع الديني ، فيشعر بالهدوء والسكينة وبالتالي يفرز المخ لديه مادة السيروتونين والدوبامين فيشعر بالارتياح وتحسن المزاج .

واضاف : أما عن مرضى الاضطراب الوجداني فقد كان سابقا يتأثر المريض به في أوقات فصول السنة مثل شهر 4 وشهر 5 وشهر 10 وشهر 11 وحاليا بسبب التغير المناخي للأسف تسبب في زيادة النوبات والقلق والهلع لدي المريض سواء نشاط او اكتئاب

ونصحه بعدم تقليل مثبتات المزاج حاليا نهائيا.

وعن مرضي الانفصام والاضطراب الوجداني أو الاكتئاب في صيام رمضان أوضح فرويز أنه لا مانع من الصيام والمهم ضبط جرعات العلاج خاصة مثبط المزاج الذي يتم تناوله كل 12ساعة

ويكون مبكرا قبل الفجر أو بعد الإفطار لتظبيط الوقت حتي لايتعرض المريض لأي نشاط ذهني أو انتكاسه وذلك عندما تكون الحالة مستقرة .

أما إذا كانت غير مستقرة ولا يقدر علي الصيام لأنه يحتاج لعلاج في الصباح ضروري أو بالليل فلاداعي للصيام فيفطر وحسب شدة الحالة .

ولفت الى ان مريض الاكتئاب أدري بنفسه ويرفض الإفطار ولكن مع ظهور الكسل الشديد والخمول لديه نضطر إعطاء جرعة للتنشيط الذهني لديه7صباحا وبالتالى يفطر

وخلص فرويز الى القول : كل حالة قائمة بذاتها وتختلف من شخص لآخر طبقا للحالة المرضية وشدتها ونوع العلاج وممكن تغيير نوع الأدوية في شهر رمضان وحسب رأي الطبيب المعالج للحالة.