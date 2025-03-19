جامعة سوهاج ضمن أبرز 54 مؤسسة بحثية مصرية وفق مؤشر nature index للأبحاث العلمية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت تقدمًا جديدًا في التصنيفات البحثية العالمية، حيث حصلت على المركز 21 محليًا ضمن 54 مؤسسة بحثية مصرية، والتي تشمل الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، وفقًا لأحدث نتائج مؤشر Nature lndex للأبحاث العلمية.

وقال إن الجامعة جاءت في المركز 15 بين 31 جامعة مصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم البحث العلمي وتعزيز مكانتها بين المؤسسات الأكاديمية.

وأضاف أن الجامعة طبقاً لهذا المؤشر احتلت المركز 5168 عالميًا من بين 18853 مؤسسة بحثية، كما جاءت في المركز 2746 بين 5228 مؤسسة أكاديمية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مؤشرات التعاون البحثي الدولي بلغت 88.6%، في حين بلغ التعاون البحثي المحلي 11.4%، وهو ما يؤكد حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها البحثية الدولية لدعم جودة الأبحاث العلمية.

وأشار إلى أن الجامعة تم تصنيفها طبقاً لهذا التصنيف في مجالين بحثيين، حيث جاءت في المركز 13 محليًا في مجال العلوم الصحية، بينما احتلت المركز 10 في مجال العلوم الفيزيائية على مستوى المؤسسات البحثية المصرية، لافتًا إلى أن هذا التصنيف يعكس تطور الأداء البحثي بالجامعة في مختلف التخصصات العلمية.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس المكانة البحثية المتقدمة لجامعة سوهاج، ويؤكد على جهودها المستمرة في تطوير البحث العلمي والتعاون الدولي في المجالات المختلفة، مشددًا على أن الجامعة تواصل دعم الباحثين وتحفيزهم على النشر في الدوريات العلمية المرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي

وقال الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، إن مؤشر نيتشر يُعد أحد أهم مؤشرات قياس الأداء البحثي المؤسسي، حيث يعتمد على تقييم الإنتاج العلمي للمؤسسات بطريقة موضوعية من خلال قياس عدد المقالات البحثية المنشورة في مجلات علمية عالمية مرموقة ضمن خمسة مجالات رئيسية تشمل العلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية. موضحًا أن المجلات التي يعتمد عليها التصنيف يتم اختيارها بناءً على سمعتها من قبل مجموعة مستقلة من الباحثين، كما يتم تحديث بيانات المؤشر بانتظام لتعكس أحدث التطورات البحثية على مدار آخر 12 شهرًا.

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