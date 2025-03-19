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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمصالح الحكومية بأخميم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية اليومية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة، وتفقد الوضع العام بشوارع مدينة أخميم، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المصالح الحكومية والهيئات بالمدينة، وذلك بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم .

استهل المحافظ الجولة بتفقد الإدارة الزراعية بأخميم، وتلاحظ خلال الزيارة تهالك المبنى وسوء مستوى النظافة، ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، وإحالة المتغيبين عن العمل دون إذن مسبق أو مبرر  إلى التحقيق، كما تفقد عيادة التأمين الصحي بأخميم، واطمأن على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، موجها بتسريع وتيرة العمل وسرعة انهاء الإجراءات للحد من التكدس وتخفيف الإزدحام، وتوفير أماكن إنتظار مناسبة للمواطنين المترددين على العيادة.

التقى " سراج " خلال الجولة عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجها بتلبية عدد من الطلبات بصورة فورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة عدد من الطلبات الأخرى.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص المحافظ على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات .

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الإدارة الزراعية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج سوهاج محافظ سوهاج مدينة أخميم