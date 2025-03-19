محافظ سوهاج يهنئ الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة " أحلام صابر عبد الحليم " الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة هذا العام، هنأها خلاله بفوزها بالجائزة، متمنيا لها التوفيق فيما هو قادم، جاء ذلك في حضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد شوقي وكيل المديرية .

يذكر أن السيدة " أحلام " تبلغ من العمر 59 عاما، تعمل كمهندس زراعي أول بالإدارة الزراعية بطهطا، وهي أرملة منذ 24 عام، وتعول 3 من الأبناء " ابن وابنتان" جميعهم مؤهلات عليا

بدأت رحلة كفاحها عقب وفاة زوجها وأخيه ووالده ووالدته في حادث طريق، وترك لها طفلة لا تتجاوز 9 سنوات، وطفل في السادسة من عمره، و حامل بطفلتها بالشهر السادس، وكانت لم تتجاوز 34 عام، ووالدها توفى قبل وفاة زوجها بـ 30 يوما.

تسلمت عملها بالقطاع الحكومي، وكانت تعمل أيام الأجازات والعطلات الرسمية لكي تزيد من دخلها وتنفق على أولادها، ورفضت الزواج مرة أخرى لكي تعتني بأولادها، وذهبت لتعيش بعد ذلك مع والدتها لمدة 5 سنوات، قبل أن تتمكن من الحصول على قرض وشراء منزل من طابق واحد تعيش به هي وأبنائها، وواجهت الكثير من المتاعب في تعليم أبنائها لتصل بهم إلى بر الأمان، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب مدير الإدارة الزراعية.

ومن المقرر أن يستقبل محافظ سوهاج السيدة " أحلام " بمكتبه لتكريمها، وذلك عقب تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي .