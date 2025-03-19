شيخ الأزهر: حكمة الله في الخلق تتجاوز الإدراك

تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشرح والتحليل اسم الله تعالى «الحكيم»، مُستعرضًا دلالاته في القرآن والسنة، موضحا أنه ورد في القرآن الكريم 42 مرة، مقترنًا بأسماء أخرى مثل «العزيز» و«العليم» و«الخبير»، كمَا في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

وأشار شيخ الأزهر -خلال حديثه اليوم بالحلقة التاسعة عشرة من برنامجه الرمضاني«الإمام الطيب»- إلى أن الأمة أجمعت على ثبوت هذا الاسم لله تعالى لوروده في القرآن والسنة، مستدلًا بحديث أبي هريرة في الأسماء الحسنى.

وتوقف عند قصة الصحابي شريح بن هانئ، الذي كَنَّاه قومه بـ«أبي الحكم» لِما عُرف عنه من حكمة في فض النزاعات. وقال: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهاه عن هذه الكُنية، غَيْرَةً على حدود الوحي، قائلًا: 'إن الله هو الحَكَم وإليه الحُكْم'، مُوضِّحًا أن هذا الاسم لا يليق إلا بالله تعالى.

وفي تفصيله لمعاني «الحكمة»، أوضح شيخ الأزهر أنها تحمل 15 معنى، أبرزها: «العقل، والعلم مع العمل، والقرآن والسنة»، مُحذرًا من الانزلاق خلف أفكار «القرآنيين» الذين يُنكرون السنة النبوية، وموضحا أن الحكمة قد تعني «اللفظ القليل الجامع» الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم.

كما أبرز الجانب اللغوي لاسم «الحكيم» (على وزن فعيل)، مشيرًا إلى أنه يحمل معنيين: «فاعل» بمعنى الحاكم، و«مفعول» بمعنى المُحكَم، أي المُتقِن لخلقه، وهو ما يظهر في إحكام الكون وتقديره بدقة.

وردًّا على تساؤل.. لماذا خلق الله الحشرات؟، تناول فضيلته إشكالية خلق كائنات قد لا تُدرك حكمتها، قائلًا: «إذا فسّرنا 'الحكيم' بمعنى 'العليم'، فهو يعلم تفاصيل كل مخلوق قبل وجوده، وإرادته تخصيص صفاته دون غيرها».

وأضاف: «حكمة الله في الخلق تتجاوز إدراكنا؛ فالإرادة الإلهية تختار لكل مخلوق ما يناسبه في نظام الكون المحكم، وليست الحكمة مقصورة على الجمال الظاهري».