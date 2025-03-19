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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا  الخميس ، أول أيام فصل الربيع، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد  غدا الخميس  نشاط رياح على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء. 

 وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحرى على مناطق متفرقة .

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  28 للعظمي والصغرى 13 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا