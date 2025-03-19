استجابة سريعة.. “الأوقاف” توافق على تجديد فرش مسجد النور بعزبة عبد المنعم رياض بسيدي جابر

في استجابة سريعة لطلب النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب عن حزب حُماة الوطن، وافقت وزارة الأوقاف على تجديد فرش مسجد النور الهادي بعزبة عبد المنعم رياض في نطاق دائرة سيدي جابر، برعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب، أن أعمال التجديد جاءت استجابة لمطالب سكان عزبة عبد المنعم رياض، مشددًا على حرص الحزب على تقديم حلول ملموسة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور المساجد كمراكز للعبادة والتواصل المجتمعي.

وأشار القبطان محمد السيد رزق، الأمين العام المساعد، إلى تلقيه العديد من شكاوى أهالي المنطقة بشأن الحاجة إلى تجديد فرش المسجد، الذي تصل مساحته إلى 370 مترًا، موضحًا أنه تم التحرك الفوري لضمان تجهيز المسجد بأفضل صورة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت النائبة منى عمر أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في تطوير المساجد وتهيئتها بما يليق بقدسيتها، مشيرةً إلى أن تجديد فرش مسجد النور الهادي يُمثل خطوة مهمة لضمان راحة المصلين خلال الشهر الكريم وتعزيز الأجواء الروحانية داخل المسجد.