بالصور .. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفل الإفطار السنوي

نظمت نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي حفل إفطار مهندسي الإسكندرية السنوي بنادي المهندسين سابا باشا، بمشاركة ألف من المهندسين وأسرهم.

ورحب الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية و رئيس النقابة بالإسكندرية بالحضور من المهندسين وأسرهم، و أشار إلى حرص مجلس إدارة النقابة والنادي على خدمة مهندسي الاسكندرية و تنظيم مثل تلك الفعاليات الاجتماعية بشكل مستمر.

وأكد الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، حرص مجلس النقابة على توفير الدعم اللازم لإنجاح حفل إفطار مهندسي الإسكندرية، وذلك عن طريق الدعم على وجبات الإفطار والتنظيم المميز بالشكل اللائق لمهندسي الإسكندرية.

وأكد المهندس محمد فتح الباب، أمين النادي، أن مجلس الإدارة يسعى لإخراج حفل الإفطار السنوي دائما بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي من حيث التنظيم و جودة الوجبات والفقرات المقدمة، والعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة