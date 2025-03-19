رئيس الوزراء: نأمل وقف إطلاق النار في غزة تمهيدًا لاتفاق دائم للسلام والاستقرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا تابعنا بأسف تصاعد التوترات في المنطقة والتصعيد الأخير الذي حدث في غزة مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الأخيرين، وأدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة.

وأضاف مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الموضوع يعتبر عودة مرة أخرى للتوتر عقب الجهود الكبيرة ونجاح مصر في أن يكون هناك لمدة شهرين وقف لإطلاق النار نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي هذا الموضوع يمثل تهديدا لعودة التصعيد داخل المنطقة.

وأكد أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون الهدوء والتفاوض، فالحلول العسكرية كل التجارب أثبت وأوضحت أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق في حل أي مشكلة أو صراع، ولنا فيما يحدث حولنا في العالم على مستوى أكبر العبرة من هذا الموضوع، وكل ما نأمله أن كل الأطراف الفترة المقبلة أن يستجيبوا للنداءات لوقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى لما تم التوافق عليه من قبل في تفعيل المراحل المختلفة لعملية وقف إطلاق النار تمهيدا للوصول لاتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بغزة.