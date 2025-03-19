الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لاضطراب حركة الملاحة البحرية وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار علي جنوب الصعيد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما يشهد طقس اليوم الأربعاء، نشاط رياح على كافة الأنحاء، وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 17 درجة.