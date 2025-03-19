ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزراء دفاع 32 عضوا في حلف "الناتو" يجتمعون لمناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

الناتو
الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى وزراء دفاع 32 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بقيادة الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو.

 وذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي أن ممثلي الدول اجتمعوا في إطار الاجتماعات الدورية للحلف فيما تجرى هذه الاجتماعات بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية وسط مخاوف من تقديم أوكرانيا تنازلات كبرى لروسيا.

وأوضح البيان أن اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي تجتمع بانتظام عدة مرات في الأسبوع الجاري على مستوى الممثلين العسكريين، وثلاث مرات على الأقل في السنة على مستوى رؤساء الدفاع خلال أشهر يناير ومارس ومايو.
 

حلف الناتو حلف شمال الأطلسي الناتو الولايات المتحدة