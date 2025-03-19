وزراء دفاع 32 عضوا في حلف "الناتو" يجتمعون لمناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

التقى وزراء دفاع 32 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بقيادة الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو.

وذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي أن ممثلي الدول اجتمعوا في إطار الاجتماعات الدورية للحلف فيما تجرى هذه الاجتماعات بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية وسط مخاوف من تقديم أوكرانيا تنازلات كبرى لروسيا.

وأوضح البيان أن اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي تجتمع بانتظام عدة مرات في الأسبوع الجاري على مستوى الممثلين العسكريين، وثلاث مرات على الأقل في السنة على مستوى رؤساء الدفاع خلال أشهر يناير ومارس ومايو.

