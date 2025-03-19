الرئيس النمساوي: ضرورة تعزيز التعاون داخل الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم /الأربعاء/ ضرورة تعزيز التعاون داخل الاتحاد الأوروبي؛ وأن تستمر النمسا في لعب دور قوي وواثق لإيجاد طريقة جديدة للعيش معًا في أوروبا. جاء ذلك في توصية قدمها الرئيس إلى المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، في لقاء جمع بينهما اليوم، قبل عقد اجتماع لمجلس رؤساء الحكومات الأوروبيين غدا الخميس في بروكسل بمشاركة شتوكر لأول مرة بعد توليه السلطة قبل أسبوعين.

ومن جانبه، أطلع المستشار النمساوي، الرئيس بيلين على نتائج اجتماع العمل الأول للحكومة الاتحادية خاصة التوافق بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاث على الموازنة العامة. كما أطلعه على أبعاد قرار وقف لم شمل المهاجرين وأيضا خطة الترشيد في الإنفاق الحكومي.

