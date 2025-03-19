مفتي الجمهورية: العشر الأواخر من رمضان مباركة وتحمل ليلة خير من ألف شهر

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن العشر الأواخر من رمضان تحظى بمكانة خاصة بين الأيام، وفقًا للسنة الإلهية التي اقتضت تمييز بعض الأزمنة بالنفحات الإيمانية والبركات.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأيام المباركة تعد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، حيث تشمل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر، وخاصة في الليالي الوترية، مشيرًا إلى وجود اختلاف بين العلماء حول تحديدها بدقة، إلا أن الثابت هو ضرورة الاجتهاد في العبادة خلال هذه الليالي المباركة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، مما يمنحها قيمة روحية عظيمة، مؤكدًا أن فضلها يمتد إلى ما يعادل ألف شهر، كما جاء في قوله تعالى: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، مشيرًا إلى أن هذه المكانة الفريدة تستوجب من المسلمين اغتنام العشر الأواخر بالعبادة والدعاء، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد فيها أكثر من أي وقت آخر.