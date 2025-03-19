وزير الدفاع الألماني: بوتين "يلعب لعبة"

اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "يلعب لعبة"، مشيرا إلى أن موسكو توافق على هدنة مؤقتة عن مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنها تواصل شن الهجمات، وذلك عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع /دويتشه فيلل/ الإخباري الألماني أنه من المقرر أن تقدم ألمانيا إمدادات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، بعد أن وافق البوندستاج /مجلس النواب الألماني/ أمس الثلاثاء، على إصلاحات الديون، مما يفتح الباب أمام زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ومن المقرر أن يصوت البوندسرات /مجلس الشيوخ الألماني/ على هذا الإجراء يوم الجمعة القادم، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين.

تعكس هذه الخطوة التزام ألمانيا المتزايد بدعم أوكرانيا عسكريا، فيما تسعى برلين إلى ضمان تمرير هذه الحزمة بسرعة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.