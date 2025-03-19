أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة، قائلا إن هناك استشاريا يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك في ضوء المستجدات وبناء عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها".

وأوضح مدبولي أن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد في المنطقة، ولن يكون هناك استقرارا في المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع: "الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسنا، ومصر أصبحت مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة مهمة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.