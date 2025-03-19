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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
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علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة، قائلا إن هناك استشاريا يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك في ضوء المستجدات وبناء عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها".

وأوضح مدبولي أن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد في المنطقة، ولن يكون هناك استقرارا في المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع: "الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسنا، ومصر أصبحت مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة مهمة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مصطفي مدبولي - الاتحاد العام لطلاب المدارس