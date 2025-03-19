ترامب وزيلينسكي يناقشان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجري اليوم الأربعاء محادثة هاتفية، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف جزئي لإطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا، بحسب ما ذكر موقع "آكسيوس" الأمريكي.

تمت المكالمة بعد يوم واحد من حديث ترامب لأكثر من ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحاول إقناعه بالموافقة على وقف كامل وفوري لإطلاق النار مع أوكرانيا يستمر 30 يوما.

لم يقبل بوتين اقتراح ترامب وقدم قائمة بالشروط لوقف إطلاق النار الكامل، لكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الروسي وافق على وقف الهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا لمدة 30 يوما.

وأكد الكرملين أن بوتين وافق على وقف جزئي لإطلاق النار فيما يتعلق بالهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، إنه يؤيد الاقتراح الأمريكي بوقف الهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، زعم أنه بعد مكالمة بوتين مع ترامب، شن الجيش الروسي هجمات بطائرات بدون طيار (مسيرات) ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

ونفى الكرملين اتهام زيلينسكي.