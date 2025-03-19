"تعليم القاهرة" توجه برصد الاختبارات الشهرية لضمان تقييم عادل لمستوى الطلاب

اجرى ياسر أنس، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، بجولة تفقدية في مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات التابعة لإدارة التبين التعليمية.

رافقه خلال الجولة وحيد عبد الواحد، مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، وأحمد مهنا، مدير عام إدارة التبين التعليمية.

تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية واطمأن على مستوى التحصيل العلمي للطلاب، مشددا على أهمية الالتزام بالحضور اليومي، لما له من دور كبير في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز الفهم والاستيعاب من خلال التفاعل المباشر بين الطلاب ومعلميهم.

كما أكد ضرورة خلق بيئة تعليمية محفزة ترفع من عزيمة الطلاب وتساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.

شملت جولته متابعة كراسات الحصة والواجب المنزلي، مشددا على أهمية تصحيحها بانتظام لضمان تقدم المستوى التعليمي للطلاب.

وتابع إجراءات رصد الاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية، مؤكدا ضرورة الالتزام بها لضمان التقييم العادل لمستوى الطلاب.وشدد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب داخل المدرسة.

في ختام جولته، توجه وكيل المديرية بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمدرسة على جهودهم المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.